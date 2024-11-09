В Перми следователи проверяют информацию о «банде педофилов», опубликованную Екатериной Мизуллиной

Ранее о противоправных действиях группы граждан в отношении несовершеннолетних и готовящихся тяжких преступлениях против общественной безопасности в своем телеграм-канале сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она выложила анонимное обращение о том, что в Перми «завелася целая банда педофилов», которая шантажирует девочек 8−12 лет.