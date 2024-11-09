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В Перми следователи проверяют информацию о «банде педофилов», опубликованную Екатериной Мизуллиной

Как сообщает СУ СК России по Пермскому краю, в Перми начата проверка информации о противоправных действиях в отношении несовершеннолетних.

Источник: Коммерсантъ

Ранее о противоправных действиях группы граждан в отношении несовершеннолетних и готовящихся тяжких преступлениях против общественной безопасности в своем телеграм-канале сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она выложила анонимное обращение о том, что в Перми «завелася целая банда педофилов», которая шантажирует девочек 8−12 лет.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю, в настоящее время следователями территориального следственного отдела проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ход и результаты проверки находятся на особом контроле руководителя регионального следственного управления Дениса Головкина, уточнили в ведомстве.

СК