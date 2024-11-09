В Уфе пенсионер не смог выбраться из горящего дома и погиб

По данным МЧС Башкирии, предположительно возгорание началось из-за неосторожного обращения с огнем.
Прибывшие на место происшествия сотрудники ведомства обнаружили на полу в зале мужчину, не подававшего признаков жизни. Скорее всего, хозяин пытался выползти на улицу, но из-за того, что пожар обнаружил слишком поздно, быстро потерял сознание и задохнулся. Возгорание ликвидировали на площади 1 кв.м.
Известно, что пожарного извещателя в доме не было. Он мог бы вовремя отреагировать на дым и предупредить мужчину об опасности.