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Минобороны Казахстана опубликовало имя погибшего в вертолете военного

Названы и имена пострадавших членов экипажа.

Источник: Сайт Минобороны Казахстана

АСТАНА, 9 ноя — Sputnik. Минобороны Казахстана назвал имена членов экипажа военного вертолета, потерпевшего крушение в Актюбинской области.

Погибший — офицер-инструктор авиационной эскадрильи военного института Сил воздушной обороны, майор Уразымбетов Батыр Кайратович. Ему было 36 лет.

«Майор Уразымбетов окончил Военный институт Сил воздушной обороны в 2009 году по специальности “Самолеты, вертолеты и авиационные двигатели”. Службу проходил на различных должностях в Силах воздушной обороны, имеет значительный опыт эксплуатации вертолета Ми-8 с общим налетом более 500 часов», — сообщили в Минобороны.

За время службы проявил высокий профессионализм и преданность делу, принимал участие в противопаводковых мероприятиях весной этого года. Награжден юбилейными медалями и за выслугу лет, отметили в Минобороны. Был женат, воспитывал двоих детей.

При жесткой посадке также пострадали командир авиационной эскадрильи Военного института СВО майор Бибарыс Ибраев и старший летчик-инструктор учебно-тренировочного авиационного центра Военного института СВО старший лейтенант Рустем Нигметов.

«В настоящее время они находятся в областной больнице. Их состояние оценивается как стабильно тяжелое, и им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — отметили в ведомстве.

Родным и близким погибшего и пострадавших оказывается всесторонняя поддержка, подчеркнули в Минобороны.