Под Тольятти 13-летняя девочка попала под колеса Lada Granta

Инцидент случился на нерегулируемом пешеходном переходе. По предварительным данным, авария произошла около 13:10. 58-летний водитель, управляя автомобилем Lada Granta, двигался по улице Полевая в сторону улицы Каштановой. В районе дома № 2 он не успел затормозить и наехал на девочку, переходившую дорогу справа налево по пешеходному переходу.