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Под Тольятти 13-летняя девочка попала под колеса Lada Granta

В Ставропольском районе водитель сбил 13-летнюю девочку на пешеходном переходе.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

В субботу, 9 ноября, в Ставропольском районе Самарской области произошло ДТП с участием ребенка. В селе Подстепки под колеса автомобиля Lada Granta попала 13-летняя девочка. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

Инцидент случился на нерегулируемом пешеходном переходе. По предварительным данным, авария произошла около 13:10. 58-летний водитель, управляя автомобилем Lada Granta, двигался по улице Полевая в сторону улицы Каштановой. В районе дома № 2 он не успел затормозить и наехал на девочку, переходившую дорогу справа налево по пешеходному переходу.

Пострадавшую госпитализировали с места происшествия. В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства аварии, проводится проверка.