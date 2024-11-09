В Свердловской области за сутки потушили 14 пожаров

В Свердловской области за сутки удалось потушить 14 пожаров. Из них девять произошли в жилых секторах. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Свердловской области.
Так, в Березовском на улице Заречной 8 ноября 2024 года горел частный дом, площадью 150 квадратных метров. Возгорание ликвидировали 11 пожарных за 66 минут при помощи трех единиц пожарной техники.
В Бобровском на улице Демина произошел пожар в гаражном комплексе. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Сотрудникам МЧС понадобилось более двух часов для его ликвидации. На месте работали десять спасателей и четыре единицы техники.
Частный двухквартирный жилой дом горел в Ирбите по улице Калинина. Спасатели справились с возгоранием, площадью 192 квадратных мета, за 94 минуты. Возгорание ликвидировали десть пожарных и две единицы техники.