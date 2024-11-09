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Автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе в Челябинске

Водитель отвёз пострадавшую в больницу.

В Челябинске иномарка сбила 22-летнюю девушку, которая шла по пешеходному переходу. Водитель не стал ждать скорую и отвёз пострадавшую в больницу, сообщили в городской Госавтоинспекции.

ДТП случилось в 10 часов 9 ноября на улице Братьев Кашириных напротив сквера Академ Риверсайд. За рулём Nissan Tiida был 66-летний мужчина. Он сообщил в Госавтоинспекцию о случившемся, а затем отвёз получившую телесные повреждения челябинку в медучреждение. После автомобилист вернулся на место для оформления дорожного происшествия.

«ДТП оформлено в установленном порядке», — рассказали в Госавтоинспекции.