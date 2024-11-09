Автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе в Челябинске

ДТП случилось в 10 часов 9 ноября на улице Братьев Кашириных напротив сквера Академ Риверсайд. За рулём Nissan Tiida был 66-летний мужчина. Он сообщил в Госавтоинспекцию о случившемся, а затем отвёз получившую телесные повреждения челябинку в медучреждение. После автомобилист вернулся на место для оформления дорожного происшествия.