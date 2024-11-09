Geo TV: число погибших при взрыве в Пакистане выросло до 27

По его данным, теракт был совершен у кассы вокзала непосредственно перед прибытием поезда. С учетом того, что многие из раненых находятся в критическом состоянии, число погибших может увеличиться, заявили чиновники телеканалу.
Пострадавшие доставлены в больницу города, где введено чрезвычайное положение. Полиция ведет расследование случившегося.
Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в Пакистане группировка «Армия освобождения Белуджистана».
Ранее телеканал информировал о 21 погибшем и более 30 раненых.