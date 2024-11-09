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Geo TV: число погибших при взрыве в Пакистане выросло до 27

ИСЛАМАБАД, 9 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 27 человек погибли, еще 40 пострадали в результате нападения террориста на железнодорожный вокзал в городе Кветте, расположенном в провинции Белуджистан в Пакистане. Об этом сообщил телеканал Geo TV.

Источник: Reuters

По его данным, теракт был совершен у кассы вокзала непосредственно перед прибытием поезда. С учетом того, что многие из раненых находятся в критическом состоянии, число погибших может увеличиться, заявили чиновники телеканалу.

Пострадавшие доставлены в больницу города, где введено чрезвычайное положение. Полиция ведет расследование случившегося.

Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в Пакистане группировка «Армия освобождения Белуджистана».

Ранее телеканал информировал о 21 погибшем и более 30 раненых.