«В автомобиле была молодежь 13 — 18 лет, за рулем ВАЗ находился пьяный водитель». СК рассказал подробности ДТП в Витебской области, где разбилась компания молодежи

В ведомстве уточнили, что ДТП случилось на 18-м километре автодороги Н-2306 «Новка — Замосточье». За рулем машины ВАЗ находился 30-летний водитель. Он вез компанию молодежи в возрасте от 13 до 18 лет. В какой-то момент мужчина не справился с управлением авто и вылетел с дороги. В результате ВАЗ упал в мелиоративный канал и перевернулся, встав на крышу.