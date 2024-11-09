«В автомобиле была молодежь 13 — 18 лет, за рулем ВАЗ находился пьяный водитель». СК рассказал подробности ДТП в Витебской области, где разбилась компания молодежи

Следственный комитет рассказал подробности дорожно-транспортного происшествия в Витебской области, где разбилась компания молодежи, а за рулем автомобиля был пьяный водитель. Подробности озвучили в пресс-службе СК Беларуси.
ДТП в Витебской области, информация Следственного комитета.
В сообщении сказано, что ночью субботы, 9 ноября, 30-летний водитель, который находился за рулем ВАЗ в состоянии алкогольного опьянения, подвозил компанию молодежи из пяти человек. Рядом с агрогородком Замосточье мужчина не справился с управлением. По озвученной причине он съехал в кювет, где машина перевернулась.
В СК отметили, что в результате ДТП 14-летний подросток скончался от полученных травм. Также говорится, что водитель ВАЗ и еще четверо пассажиров (13, 15, 16, 18 лет) были доставлены в больницу с различными травмами.
В ведомстве обратили внимание на то, что в отношении водителя было заведено уголовное дело по части 4 статьи 317 Уголовного кодекса. Кроме того, следователи просят очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия сообщить информацию, которая у них есть, по номеру +375 33 399 80 44. Он будет доступен круглосуточно.
ДТП в Витебской области, информация Министерства внутренних дел.
В ведомстве уточнили, что ДТП случилось на 18-м километре автодороги Н-2306 «Новка — Замосточье». За рулем машины ВАЗ находился 30-летний водитель. Он вез компанию молодежи в возрасте от 13 до 18 лет. В какой-то момент мужчина не справился с управлением авто и вылетел с дороги. В результате ВАЗ упал в мелиоративный канал и перевернулся, встав на крышу.
ДТП в Витебской области, информация Министерства здравоохранения.
В Минздраве отметили, что после проведенных осмотров, консилиумов, а также оказания первичной медицинской помощи, пациенты были доставлены в больницы. В ведомстве уточнили, что два человека находятся в Витебском областном детском центре. Еще трое пострадавших были доставлены в Витебскую областную больницу.
«У всех пациентов диагностированы сочетанные травмы. Им оказывается необходимая помощь в полном объеме», — отметили в пресс-службе ведомства.
ДТП в Витебской области, информация Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Спасателям удалось спасти двух пассажиров в ДТП, случившемся в Витебском районе. Информация о нем в МЧС поступила примерно в 00.05. По данным ведомства, в салоне машины ВАЗ оказались заблокированы три пассажира. С помощью аварийно-спасательного инструмента спасатели смогли деблокировать пассажиров. Врачи скорой помощи констатировали смерть подростка 2010 года рождения. Кроме того, МЧС показало видео ДТП.
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