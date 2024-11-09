10-летняя девочка убила старшую сестру в подмосковном Подольске — за требование помыть за всеми посуду

Мама с папой — трудовые мигранты, сутками пропадали на работе. Девочки жили друг с другом мирно, ссорились редко. Недавно родители опять уехали зарабатывать деньги и оставили их одних. Сёстры начали ссориться во время уборки — старшая стала дразниться и морально давить на младшую. Говорила, это её обязанность — мыть тарелки, приборы и кружки.