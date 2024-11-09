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10-летняя девочка убила старшую сестру в подмосковном Подольске — за требование помыть за всеми посуду

Наргиза и 13-летняя Анора (имя изменено) были дома одни.

Источник: РИА "Новости"

Мама с папой — трудовые мигранты, сутками пропадали на работе. Девочки жили друг с другом мирно, ссорились редко. Недавно родители опять уехали зарабатывать деньги и оставили их одних. Сёстры начали ссориться во время уборки — старшая стала дразниться и морально давить на младшую. Говорила, это её обязанность — мыть тарелки, приборы и кружки.

Та не выдержала, схватила кухонный нож и напала на Анору. Когда поняла, что натворила, вызвала скорую. Врачи пытались спасти девочку, но не смогли — она потеряла много крови.