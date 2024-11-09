Автозак загорелся на ходу в Крыму

По данным SHOT, спецтранспорт конвоировал задержанных мужчин. Двоих из них взяли за кражу, а третьего — за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть потерпевшего. Подозреваемых везли из ИВС в Раздольном в СИЗО Симферополя.