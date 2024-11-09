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Автозак загорелся на ходу в Крыму

В нём везли трёх заключённых.

По данным SHOT, спецтранспорт конвоировал задержанных мужчин. Двоих из них взяли за кражу, а третьего — за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть потерпевшего. Подозреваемых везли из ИВС в Раздольном в СИЗО Симферополя.

Автозак вспыхнул в Первомайском районе. Арестантов оперативно вывели из авто и вызвали пожарных. Никто не пострадал.

В спецавтомобиле выгорели передний и задний салоны. Предварительно, причиной стала техническая неисправность коробки передач, из-за чего вспыхнуло моторное масло. Также проверяется версия, что подозреваемые могли устроить поджог, чтобы сбежать.