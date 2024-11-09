Массовое ДТП с четырьмя автомобилями случилось на МКАД в Минске 9 ноября, в субботу, сообщили в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
«Паровоз» из четырех машин на МКАД", — говорится в сообщении.
Согласно предварительным данным, 9 ноября 2024 года примерно в 12.05 в районе 39-го километра внутреннего кольца МКАД по причине несоблюдения безопасной дистанции столкнулись четыре автомобиля.
ДТП с участием четырех машин произошло на МКАД в Минске. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
В ГАИ уточнили, что речь идет про машины Peugeot, МАЗ, Volkswagen, Ford. В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал. У автомобилей механические повреждения.
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Машины столкнулись из-за несоблюдения дистанции. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.