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Массовое ДТП с четырьмя автомобилями случилось на МКАД в Минске 9 ноября

ДТП с участие четырех машин произошло на МКАД в Минске.

Источник: Комсомольская правда

Массовое ДТП с четырьмя автомобилями случилось на МКАД в Минске 9 ноября, в субботу, сообщили в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

«Паровоз» из четырех машин на МКАД", — говорится в сообщении.

Согласно предварительным данным, 9 ноября 2024 года примерно в 12.05 в районе 39-го километра внутреннего кольца МКАД по причине несоблюдения безопасной дистанции столкнулись четыре автомобиля.

ДТП с участием четырех машин произошло на МКАД в Минске. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В ГАИ уточнили, что речь идет про машины Peugeot, МАЗ, Volkswagen, Ford. В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал. У автомобилей механические повреждения.

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Машины столкнулись из-за несоблюдения дистанции. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.