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Теракт в Пакистане: среди погибших и пострадавших казахстанцев нет — МИД

9 ноября на железнодорожной станции Кветта произошел теракт.

Источник: РИА Новости

АСТАНА, 9 ноя — Sputnik. МИД Казахстана сообщил о том, что среди казахстанцев нет погибших и пострадавших.

«По предварительной информации пакистанских властей, среди погибших и пострадавших граждан РК нет», — сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Казахстана.

Напомним, утром 9 ноября в Пакистане произошел теракт. Взрыв произошел на железнодорожной станции Кветта, погибли 24 человека, ранения получили 46 пакистанцев.

Незадолго до того, как поезд Jaffer Express должен был отправиться из Кветты в Пешавар, смертник вошел на станцию с багажом и осуществил теракт рядом с кассой железнодорожного вокзала, где обычно собирается большое количество людей.