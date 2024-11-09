Теракт в Пакистане: среди погибших и пострадавших казахстанцев нет — МИД

АСТАНА, 9 ноя — Sputnik. МИД Казахстана сообщил о том, что среди казахстанцев нет погибших и пострадавших.
«По предварительной информации пакистанских властей, среди погибших и пострадавших граждан РК нет», — сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Казахстана.
Напомним, утром 9 ноября в Пакистане произошел теракт. Взрыв произошел на железнодорожной станции Кветта, погибли 24 человека, ранения получили 46 пакистанцев.
Незадолго до того, как поезд Jaffer Express должен был отправиться из Кветты в Пешавар, смертник вошел на станцию с багажом и осуществил теракт рядом с кассой железнодорожного вокзала, где обычно собирается большое количество людей.