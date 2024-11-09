Семья из Башкирии погибла в ДТП под Сургутом

Семья из Башкирии погибла в ДТП в Сургуте. Автомобиль «Рено Сандеро» с башкирскими номерами столкнулся с КамАЗом по дороге в Сургут.
Как сообщает Госавтоинспекция Югры, авария произошлаоколо 17 часов 9 ноября. Водитель «Рено Сандеро» на 28-м километре автодороги «Подъезд к Сургуту» выехал на встречную полосу. В этот момент по полосе двигался «КамАЗ» с полуприцепом.
«Водитель легкового автомобиля и два его пассажира, в том числе ребёнок скончались», — уточнили в ведомстве.
Известно, что в машине находился еще один человек. Он госпитализирован с различными травмами в больницу.
В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.