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Семья из Башкирии погибла в ДТП под Сургутом

Автомобиль «Рено Сандеро» с башкирскими номерами столкнулся с КамАЗом по дороге в Сургут.

Семья из Башкирии погибла в ДТП в Сургуте. Автомобиль «Рено Сандеро» с башкирскими номерами столкнулся с КамАЗом по дороге в Сургут.

Как сообщает Госавтоинспекция Югры, авария произошлаоколо 17 часов 9 ноября. Водитель «Рено Сандеро» на 28-м километре автодороги «Подъезд к Сургуту» выехал на встречную полосу. В этот момент по полосе двигался «КамАЗ» с полуприцепом.

«Водитель легкового автомобиля и два его пассажира, в том числе ребёнок скончались», — уточнили в ведомстве.

Известно, что в машине находился еще один человек. Он госпитализирован с различными травмами в больницу.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.