Семья из Башкирии погибла в ДТП под Сургутом

Как сообщает Госавтоинспекция Югры, авария произошлаоколо 17 часов 9 ноября. Водитель «Рено Сандеро» на 28-м километре автодороги «Подъезд к Сургуту» выехал на встречную полосу. В этот момент по полосе двигался «КамАЗ» с полуприцепом.