Большая часть Чебаркуля осталась без электричества

«В настоящий момент устанавливаются причины отключения электроэнергии в большей части города», — подтвердили в городской администрации.
Там просят жителей отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и приносят извинения за причиненные неудобства.
Большая часть Чебаркуля (Челябинская область) осталась без электричества вечером 9 ноября, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«В настоящий момент устанавливаются причины отключения электроэнергии в большей части города», — подтвердили в городской администрации.
Там просят жителей отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и приносят извинения за причиненные неудобства.