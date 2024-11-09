Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Большая часть Чебаркуля осталась без электричества

Большая часть Чебаркуля (Челябинская область) осталась без электричества вечером 9 ноября, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В настоящий момент устанавливаются причины отключения электроэнергии в большей части города», — подтвердили в городской администрации.

Там просят жителей отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и приносят извинения за причиненные неудобства.

ЖКХ