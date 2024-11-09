В Копейске запуск воды после масштабной аварии привел к новому повреждению

«В процессе запуска системы образовалась дополнительная утечка. Ремонтные работы на магистральном водоводе диаметром 500 мм на улице Калинина продолжатся до полного восстановления. Силы, средства и материалы имеются в полном объеме. Рабочие бригады усилены», — отметили в городской администрации.