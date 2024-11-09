В Копейске запуск воды после масштабной аварии привел к новому повреждению

Ранее сообщалось, что в городе произошла коммунальная авария, в результате которой без водоснабжения остались жильцы 98 многоквартирных домов.
«В процессе запуска системы образовалась дополнительная утечка. Ремонтные работы на магистральном водоводе диаметром 500 мм на улице Калинина продолжатся до полного восстановления. Силы, средства и материалы имеются в полном объеме. Рабочие бригады усилены», — отметили в городской администрации.
Подача водоснабжения возобновится ориентировочно до семи утра 10 ноября.