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В лобовом столкновении авто на трассе Минск-Микашевичи погиб человек. Еще пятеро в больнице

По информации пресс-службы УВД Миноблисполкома ДТП произошло сегодня в Слуцком районе у деревни Гацук около 16:30.

Источник: пресс-службы УВД Миноблисполкома

На 69 км автодороги Р-23 Минск-Микашевичи 22-летний водитель автомобиля Lada Granta при повороте налево не уступил дорогу внедорожнику Mitsubishi Outlander под управлением 51-летнего водителя.

«В результате аварии 28-летний пассажир автомобиля Lada от полученных травм погиб на месте происшествия, а водитель Lada с полученными травмами госпитализирован».

В Минздраве рассказали, что в результате ДТП пострадали 5 человек — их госпитализировали в Слуцкую центральную районную больницу.

«У всех пациентов диагностированы сочетанные травмы. Им оказывается необходимая помощь в полном объеме. Один из пострадавших, гражданин России (22 года), госпитализирован в реанимационное отделение. Четверо пациентов (из которых один юноша 17 лет), ещё проходят обследования и будут госпитализированы в отделение травматологии», — говорится в сообщении.