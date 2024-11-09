В лобовом столкновении авто на трассе Минск-Микашевичи погиб человек. Еще пятеро в больнице

На 69 км автодороги Р-23 Минск-Микашевичи 22-летний водитель автомобиля Lada Granta при повороте налево не уступил дорогу внедорожнику Mitsubishi Outlander под управлением 51-летнего водителя.
«В результате аварии 28-летний пассажир автомобиля Lada от полученных травм погиб на месте происшествия, а водитель Lada с полученными травмами госпитализирован».
В Минздраве рассказали, что в результате ДТП пострадали 5 человек — их госпитализировали в Слуцкую центральную районную больницу.
«У всех пациентов диагностированы сочетанные травмы. Им оказывается необходимая помощь в полном объеме. Один из пострадавших, гражданин России (22 года), госпитализирован в реанимационное отделение. Четверо пациентов (из которых один юноша 17 лет), ещё проходят обследования и будут госпитализированы в отделение травматологии», — говорится в сообщении.