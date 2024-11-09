В лобовом столкновении авто на трассе Минск-Микашевичи погиб человек. Еще пятеро в больнице

«У всех пациентов диагностированы сочетанные травмы. Им оказывается необходимая помощь в полном объеме. Один из пострадавших, гражданин России (22 года), госпитализирован в реанимационное отделение. Четверо пациентов (из которых один юноша 17 лет), ещё проходят обследования и будут госпитализированы в отделение травматологии», — говорится в сообщении.