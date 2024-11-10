Mash: телефонные мошенники начали звонить от лица сотрудников WhatsApp

Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Мошенники представляются сотрудниками WhatsApp и угрожают заблокировать приложение, если пользователь не назовёт код из смс-сообщения для подтверждения личности.
На самом деле этот код является комбинацией для восстановления доступа к аккаунту. Получив его, мошенники входят в профиль, меняют пароль и рассылают контактам просьбу срочно скинуть деньги под разными предлогами.
Ранее МЧС предупредило о продающих пожарные датчики по завышенным ценам мошенниках.
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