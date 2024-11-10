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Mash: телефонные мошенники начали звонить от лица сотрудников WhatsApp

Телефонные мошенники начали звонить россиянам от лица сотрудников мессенджера WhatsApp*.

Источник: Reuters

Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Мошенники представляются сотрудниками WhatsApp и угрожают заблокировать приложение, если пользователь не назовёт код из смс-сообщения для подтверждения личности.

На самом деле этот код является комбинацией для восстановления доступа к аккаунту. Получив его, мошенники входят в профиль, меняют пароль и рассылают контактам просьбу срочно скинуть деньги под разными предлогами.

Ранее МЧС предупредило о продающих пожарные датчики по завышенным ценам мошенниках.

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022

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