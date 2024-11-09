Возгорание в квартире на севере Москвы ликвидировано

«Возгорание в квартире ликвидировано», — отметил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что по адресу: Карельский бульвар, д. 23, корп. 2 произошло возгорание в квартире на пятом этаже. Установление причин пожара на контроле в прокуратуре.
Пожар в квартире на Карельском бульваре полностью ликвидирован. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по столице.
«Возгорание в квартире ликвидировано», — отметил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что по адресу: Карельский бульвар, д. 23, корп. 2 произошло возгорание в квартире на пятом этаже. Установление причин пожара на контроле в прокуратуре.