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Возгорание в квартире на севере Москвы ликвидировано

Пожар в квартире на Карельском бульваре полностью ликвидирован. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по столице.

«Возгорание в квартире ликвидировано», — отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что по адресу: Карельский бульвар, д. 23, корп. 2 произошло возгорание в квартире на пятом этаже. Установление причин пожара на контроле в прокуратуре.

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