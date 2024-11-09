В Челябинской области почти сто домов остались без воды

Пресс-служба пояснила, что в процессе запуска системы образовалась дополнительная утечка, ремонтные работы на магистральном водоводе продолжатся до полного восстановления. «Силы, средства и материалы имеются в полном объеме. Рабочие бригады усилены. Подача водоснабжения потребителям ориентировочно возобновится до 07.00 (05.00 мск) 10 ноября. Подвоз воды осуществляется по заявкам», — отмечает пресс-служба.