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В Челябинской области почти сто домов остались без воды

ЧЕЛЯБИНСК, 9 ноя — РИА Новости. Почти 100 многоквартирных жилых домов остались без водоснабжения в городе Копейск Челябинской области в субботу, вода вернется в квартиры к утру 10 ноября, сообщила пресс-служба горадминистрации.

Источник: © РИА Новости

«В Копейске ведутся аварийно-восстановительные работы по устранению повреждения на магистральном водоводе ДУ 500 мм на улице Калинина, 7… Под отключения попали 98 многоквартирных домов», — говорится в сообщении.

Работы начаты в 09.50 (07.50 мск), уточняется в сообщении.

Пресс-служба пояснила, что в процессе запуска системы образовалась дополнительная утечка, ремонтные работы на магистральном водоводе продолжатся до полного восстановления. «Силы, средства и материалы имеются в полном объеме. Рабочие бригады усилены. Подача водоснабжения потребителям ориентировочно возобновится до 07.00 (05.00 мск) 10 ноября. Подвоз воды осуществляется по заявкам», — отмечает пресс-служба.

ЖКХ