«Пассажир скончался на месте, еще один в реанимации, четверо в травматологии». Минздрав сообщил о состоянии пациентов, пострадавших в лобовом ДТП в Минской области

Минздрав Беларуси выпустил официальное сообщение о состоянии пяти пациентов, пострадавших 9 ноября в лобовом ДТП на автодороге в деревне Гацук Слуцкого района Минской области.
Всего пострадавших пятеро, и они госпитализированы в Слуцкую районную больницу. В этой аварии есть и один погибший, который скончался на месте.
«У всех пациентов диагностированы сочетанные травмы. Им оказывается необходимая помощь в полном объеме», — отметили в Минздраве.
Один из пострадавших, 22-летний россиянин, находится в реанимации. Четверо других пациентов, из которых один юноша 17 лет, проходят обследования и будут госпитализированы в отделение травматологии.
По информации УВД Минского облисполкома, авария, в которой пострадали пятеро и один погиб, произошла 9 ноября в 16.30 на 69 км автодороги Минск-Микашевичи.
22-летний водитель, управляя автомобилем Lada Granta, при выполнении поворота налево не уступил дорогу внедорожнику Mitsubishi Outlander под управлением 51-летнего водителя. В результате столкновения 28-летний пассажир автомобиля Lada погиб на месте происшествия.
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