Источник назвал возможную причину отравления семьи в Тверской области

Ранее в субботу СУСК по Тверской области сообщило, что в городе Вышнем Волочке у семьи с тремя детьми появились признаки отравления, в ночь на субботу они были доставлены в больницу с температурой и рвотой. В результате резкого ухудшения самочувствия девочка 2022 года рождения скончалась в больнице. По предварительной информации прокуратуры области, признаки отравления появились у членов семьи 7 ноября. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).