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Источник назвал возможную причину отравления семьи в Тверской области

РЯЗАНЬ, 9 ноя — РИА Новости. Причиной отравления семьи в Тверской области, в результате чего умерла девочка, могло стать некачественное мясо, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах региона.

Источник: © РИА Новости

Ранее в субботу СУСК по Тверской области сообщило, что в городе Вышнем Волочке у семьи с тремя детьми появились признаки отравления, в ночь на субботу они были доставлены в больницу с температурой и рвотой. В результате резкого ухудшения самочувствия девочка 2022 года рождения скончалась в больнице. По предварительной информации прокуратуры области, признаки отравления появились у членов семьи 7 ноября. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

«Предполагается, что мясо некачественное попалось. Пока проверка проводится», — ответили РИА Новости в правоохранительных структурах на вопрос о возможной причине отравления семьи в Тверской области.

СК