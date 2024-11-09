Массовые акции протеста и столкновения с полицией начались в Испании

В самой Валенсии активисты сначала проводили мирный протест, но затем начались потасовки с сотрудниками полиции. В них полетели камни и фейерверки, в ответ протестующие получают удары дубинками и слезоточивый газ. В данный момент информации о пострадавших и числе задержанных нет.