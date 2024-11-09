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Массовые акции протеста и столкновения с полицией начались в Испании

Демонстранты требуют отставки правительства — они обвиняют власти в бездействии после страшного наводнения.

Источник: AP 2024

Тысячи человек по всей Испании вышли сегодня на улицу с требованием отставки местных властей, которые, по их мнению, не смогли справиться с последствиями разрушительного наводнения в Валенсии. Самая массовая акция прошла в Мадриде.

В самой Валенсии активисты сначала проводили мирный протест, но затем начались потасовки с сотрудниками полиции. В них полетели камни и фейерверки, в ответ протестующие получают удары дубинками и слезоточивый газ. В данный момент информации о пострадавших и числе задержанных нет.

Напомним, что в начале ноября произошло наводнение в Валенсии из-за урагана «Дана», где погибло более 200 человек. Мощные потоки воды и грязи смывали автомобили и жилые дома. По данным метеорологов, это было самое большое количество осадков в регионе с 1996 года.