США и Великобритания атаковали объекты хуситов в Сане

«Американские и британские силы в субботу вечером нанесли три удара по Сане, атаковав военные базы и склады оружия в нескольких районах города, — сказал собеседник агентства. — Самолеты действовали в йеменском воздушном пространстве».
По словам источника, ударам подверглись районы Эн-Нахдейн, Эс-Сабин и Эль-Хафа. «В городе были слышны сильные взрывы», — добавил он, отказавшись сообщить сведения о последствиях атаки, в том числе возможных жертвах и пострадавших.
После обострения конфликта в секторе Газа движение «Ансар Аллах» предупредило, что будет обстреливать территорию Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С ноября 2023 года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.
В ответ на действия «Ансар Аллах» американские власти объявили о формировании международной коалиции и начале операции Prosperity Guardian («Страж процветания») по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море. Впоследствии вооруженные силы Великобритании и США стали регулярно наносить удары по военным объектам мятежников в различных провинциях Йемена.