«Движение по Карельскому бульвару восстановлено», — отметили в Дептрансе.
Ранее сообщалось, что в квартире жилого дома на Карельском бульваре произошел пожар. Движение по Карельскому бульвару в направлении ул. Вагоноремонтная было перекрыто.
Движение по Карельскому бульвару в направлении ул. Вагоноремонтная восстановлено. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«Движение по Карельскому бульвару восстановлено», — отметили в Дептрансе.
Ранее сообщалось, что в квартире жилого дома на Карельском бульваре произошел пожар. Движение по Карельскому бульвару в направлении ул. Вагоноремонтная было перекрыто.