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Движение по Карельскому бульвару восстановлено

Движение по Карельскому бульвару в направлении ул. Вагоноремонтная восстановлено. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«Движение по Карельскому бульвару восстановлено», — отметили в Дептрансе.

Ранее сообщалось, что в квартире жилого дома на Карельском бульваре произошел пожар. Движение по Карельскому бульвару в направлении ул. Вагоноремонтная было перекрыто.