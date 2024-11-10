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Жители дома на севере Москвы вернулись в свои квартиры после возгорания

Жители квартир жилого дома на Карельском бульваре вернулись в свои квартиры, все коммуникации работают штатно, сообщила пресс-служба префектуры Северного административного округа Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«В жилом доме по адресу: Карельский бульвар, д. 23, корп. 2 произошло возгорание в квартире на пятом этаже. Пожар ликвидирован на площади 20 кв. м. За медицинской помощью обратилось семь человек. В результате инцидента повреждены несколько квартир на пятом этаже. Жителям пострадавших квартир оказывается вся необходимая помощь. Жители остальных квартир вернулись домой, все коммуникации дома работают в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Отмечается, что причины происшествия будут установлены правоохранительными органами.

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