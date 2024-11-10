Жители дома на севере Москвы вернулись в свои квартиры после возгорания

«В жилом доме по адресу: Карельский бульвар, д. 23, корп. 2 произошло возгорание в квартире на пятом этаже. Пожар ликвидирован на площади 20 кв. м. За медицинской помощью обратилось семь человек. В результате инцидента повреждены несколько квартир на пятом этаже. Жителям пострадавших квартир оказывается вся необходимая помощь. Жители остальных квартир вернулись домой, все коммуникации дома работают в штатном режиме», — говорится в сообщении.