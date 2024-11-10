В Египте более 30 россиян пострадали в ДТП с автобусом

Не менее 30 туристов из России пострадали в результате аварии с автобусом в Египте. Об этом сообшает портал Cairo24.
ДТП произошло на юге Синайского полуострова. В результате этого инцидента пострадали более 40 туристов из разных стран, среди них есть и россияне.
Согласно данным от Синайского управления безопасности, спасательные службы получили вызов от правоохранительных органов с информацией о том, что в районе Рас-Сидра автобус перевернулся.
На место происшествия были оперативно отправлены кареты скорой помощи, чтобы доставить раненых в больницы для оказания им необходимой медицинской помощи.
Ранее ДТП произошло на трассе, связывающей Анталью и Аланью в Турции. Предварительные данные указывают, что автобус столкнулся с другим, припаркованным на обочине, из которого как раз выходили постояльцы гостиницы.