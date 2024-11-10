Гречка со вкусом плесени и отсутствие врачей: условия в детской больнице Владивостока ужасают пациентов

К сожалению, есть вопросы и непосредственно к уровню медицинской помощи. Женщина с младенцем приехала в больницу в 15 часов, у ребёнка была температура 38,7, предварительный диагноз — острый пиелонефрит. Но помощь малыш получит отнюдь не экстренно: более часа маленького пациента оформляли в приёмном отделении из-за долгого заполнения разной документации, и до следующего дня никто из врачей и медсестёр к ребёнку не подходил, кроме одной сотрудницы — в 21:00 она заглянула в палату сообщить, что завтра утром нужно собрать мочу на анализ.