Гречка со вкусом плесени и отсутствие врачей: условия в детской больнице Владивостока ужасают пациентов

В telegram-чат мэра Константина Шестакова обратилась мать пациента: женщина с младенцем были госпитализированы 8 ноября в отделение патологии новорожденных в экстренном порядке (по линии СМП). Помимо общей «усталости» палаты и мест общего пользования (сколы и оторванные ручки на мебели, продавленные кровати, грязная сантехника, оторванные защитные плёнки на окнах в туалете) есть более критичные дефекты, например, плесень на деревянной детской кроватке.
Есть претензии к качеству еды: на ужин давали гречку с котлетой, но гречка имела выраженный вкус плесени, никто из пациентов и их родителей не решился это есть. Такую же гречку на следующий день подали на обед.
К сожалению, есть вопросы и непосредственно к уровню медицинской помощи. Женщина с младенцем приехала в больницу в 15 часов, у ребёнка была температура 38,7, предварительный диагноз — острый пиелонефрит. Но помощь малыш получит отнюдь не экстренно: более часа маленького пациента оформляли в приёмном отделении из-за долгого заполнения разной документации, и до следующего дня никто из врачей и медсестёр к ребёнку не подходил, кроме одной сотрудницы — в 21:00 она заглянула в палату сообщить, что завтра утром нужно собрать мочу на анализ.
9 ноября, в субботу, мать пациента, наконец, сообщила на сестринский пост, что ребёнку нужен врач. Утреннего обхода не было (в палате находилось пятеро грудных детей в возрасте до трёх месяцев), врач подошёл к 13:00, осмотрел ребёнка и сказал ждать до понедельника, потому что на выходных в отделении почти никого из персонала нет.
Другая женщина, которая лежала в этом же отделении с малышом в 2018 году, отметила, что бытовые условия с тех пор не изменились, разве что вместо гречки со вкусом плесени ей довелось отведать котлетку с запечённым тараканом. Но медсёстры были более отзывчивыми. Но женщина отметила, что психоневрологическое отделение ДКБ № 1 гораздо лучше: «Просто курорт! Зав. отделением очень грамотная и человечная, быстрая диагностика и назначение лечения».
Ещё одна мать пишет в ответ про эту больницу: «Младший персонал — молодые ребята, работать и развиваться не хотят от слова совсем, сидят в телефонах да ржут между собой на посту. К слову, в инфекционном отделении совсем другое отношение, там очень внимательные сотрудники!».
На момент подготовки публикации ответа на эту жалобу от администрации Владивостока или других компетентных структур в чате Константина Шестакова не было.