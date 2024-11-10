Топ-менеджер РЖД обвиняется в получении особо крупной взятки

Согласно материалам дела, имеющимся в распоряжении ТАСС, решением суда Каменев арестован. Он пробудет в СИЗО до 9 декабря, так как суд апелляционной инстанции отказался отпустить топ-менеджера под домашний арест. Основанием для избрания этой меры пресечения в отношении Каменева послужила тяжесть должностного преступления коррупционного характера, за совершение которого уголовным законодательством предусмотрено наказание только в виде лишения свободы на длительный срок. Свою вину по делу он не признал. В квартирах самого Каменева проведены обыски.