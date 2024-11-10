Пятый день ищут пропавшего сельчанина в Костанайской области

«В одном из крестьянских хозяйств в 5 км от села Славянка Карабалыкского района мужчина 1987 года рождения отправился на поиски скота и перестал выходить на связь. Обеспокоенный работодатель обратился за помощью в полицию», — сообщили в ДЧС.