Пятый день ищут пропавшего сельчанина в Костанайской области

«В одном из крестьянских хозяйств в 5 км от села Славянка Карабалыкского района мужчина 1987 года рождения отправился на поиски скота и перестал выходить на связь. Обеспокоенный работодатель обратился за помощью в полицию», — сообщили в ДЧС.
Поиски ведутся с 5 ноября. Задействованы спасатели, сотрудники полиции, МИО, пограничной службы, волонтёры, кинологический расчёт и беспилотный летательный аппарат.
ДЧС Костанайской области напоминает жителям о важности соблюдения мер безопасности, особенно в условиях переменчивой осенне-зимней погоды.
Несколько основных рекомендаций:
1. Планируйте маршрут и предупреждайте близких.
2. Одевайтесь по погоде и берите с собой запасные вещи.
3. Не забывайте про средства связи и навигации.
4. Берите с собой минимальный запас продуктов и воды.
5. Соблюдайте осторожность в незнакомой местности.