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NBC News: около 27 миллионов жителей США оказались в зоне пожаров

Длительная засуха в стране способствовала увеличению числа пожаров.

Источник: Аргументы и факты

Около 27 миллионов жителей северо-восточного региона США оказались в зоне риска из-за пожаров, охвативших несколько штатов. Об этом сообщает NBC News.

В результате распространения огня более 27 миллионов человек, проживающих в зоне от Нью-Йорка до Массачусетса, столкнулись с угрозой пожаров в субботу. Пожароопасное предупреждение затронуло такие ключевые города, как Нью-Йорк и Бостон.

Длительная засуха в этих областях лишь способствовала увеличению числа пожаров. В одном из районов Нью-Джерси огонь ставит под угрозу 55 строений, причем эти пожары на данный момент не контролируются.

Между тем, по данным ABC News, жители Нью-Йорка получили предупреждение от властей о возможном ухудшении состояния воздуха из-за бушующих пожаров. Уровень загрязнения может представлять угрозу для людей с проблемами дыхания и пожилых граждан.

Ранее сообщалось, что в штате Огайо произошёл пожар на складе химического завода. Инцидент случился в городе Акрон. Возгорание зафиксировано на складе предприятия SMB Products.