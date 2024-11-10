NBC News: около 27 миллионов жителей США оказались в зоне пожаров

В результате распространения огня более 27 миллионов человек, проживающих в зоне от Нью-Йорка до Массачусетса, столкнулись с угрозой пожаров в субботу. Пожароопасное предупреждение затронуло такие ключевые города, как Нью-Йорк и Бостон.