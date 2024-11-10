Имущество семьи экс-сотрудника управления «К» МВД арестовали по делу о взятке

Уголовное дело в отношении бывшего начальника 3-го отделения 4-го отдела (по борьбе с преступлениями в кредитно-финансовой сфере, совершаемыми с использованием информационных технологий) управления «К» Сатюкова было возбуждено в августе 2023 года. Мужчина обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Сумма взятки составляет 5 млрд рублей. Вторым обвиняемым по этому делу проходит коллега Сатюкова Дмитрий Соколов, его считают посредником. Оба фигуранта заочно арестованы, они скрылись от правоохранителей и объявлены в международный розыск. При этом обоих успели допросить следователи СК, которые ведут дело, и изъять у них загранпаспорта.