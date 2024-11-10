Подозреваемого в поножовщине в центре Владивостока задержала полиция — подробности

Во Владивостоке задержали мужчину, подозреваемого в нанесении ножевого ранения одному из посетителей кафе на улице Светланской. По предварительной информации, фигурант пытался скрыться от полиции на автомобиле Toyota Land Cruiser. В районе набережной Цесаревича водитель машины не справился с управлением, выехал на встречную полосу и устроил аварию, сообщает ИА PrimaMedia.