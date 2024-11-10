Подозреваемого в поножовщине в центре Владивостока задержала полиция — подробности

Во Владивостоке задержали мужчину, подозреваемого в нанесении ножевого ранения одному из посетителей кафе на улице Светланской. По предварительной информации, фигурант пытался скрыться от полиции на автомобиле Toyota Land Cruiser. В районе набережной Цесаревича водитель машины не справился с управлением, выехал на встречную полосу и устроил аварию, сообщает ИА PrimaMedia.
Новость о драке в кафе на улице Светланской поступила в дежурную часть отдела полиции № 4 УМВД России по городу Владивостоку 9 ноября. Сообщалось, что в заведении обнаружен мужчина с ножевым ранением.
Очевидцы рассказали, что между молодыми людьми разгорелся конфликт. В результате 21-летний потерпевший получил ранение, а 24-летний подозреваемый попытался скрыться на автомобиле Toyota Land Cruiser.
Наряд ДПС попробовал остановить машину возле кинотеатра «Океан», но водитель проигнорировал полицию. В районе набережной Цесаревича он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с Toyota Aqua, после чего въехал в забор, сообщают очевидцы.
В салоне машины находились пять человек, там же было найдено и предполагаемое орудие преступления. По предварительным данным, мужчина за рулем не имел водительского удостоверения.
И водитель, и пассажиры были задержаны.
Потерпевший доставлен в больницу, где ему оказали помощь.
«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ. Решается вопрос об избрании фигуранту уголовного дела меры пресечения», — сообщает полиция. Расследование продолжается.