Топ-менеджера РЖД обвинили в получении особо крупной взятки

Заместителю начальника административно-организационного управления РЖД Юрию Каменеву выдвинуто обвинение в получении взятки в особо крупных размерах. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.
Согласно материалам дела, судом принято решение об аресте Каменева. Он останется под стражей в следственном изоляторе до 9 декабря.
Отмечается, что Каменев отрицает свою вину. В его жилых помещениях и квартирах провели обыски.
Ранее сообщалось, что бывшему заместителю министра образования и науки Дагестана Халиду Нурмагомедову грозит от 8 до 15 лет лишения свободы по делу о взятке.