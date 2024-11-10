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Топ-менеджера РЖД обвинили в получении особо крупной взятки

Юрий Каменев пробудет в СИЗО до 9 декабря.

Источник: Аргументы и факты

Заместителю начальника административно-организационного управления РЖД Юрию Каменеву выдвинуто обвинение в получении взятки в особо крупных размерах. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Согласно материалам дела, судом принято решение об аресте Каменева. Он останется под стражей в следственном изоляторе до 9 декабря.

Отмечается, что Каменев отрицает свою вину. В его жилых помещениях и квартирах провели обыски.

Ранее сообщалось, что бывшему заместителю министра образования и науки Дагестана Халиду Нурмагомедову грозит от 8 до 15 лет лишения свободы по делу о взятке.