Олбани
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Канаде зафиксировали первый случай заражения человека птичьим гриппом

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Предполагаемый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H5 впервые зафиксирован в Канаде, следует из заявления, опубликованного на сайте правительства Британской Колумбии.

Источник: Freepik

«Человек в Британской Колумбии, предположительно, получил положительный результат теста на птичий грипп, вызванный вирусом гриппа H5. Это первый в Британской Колумбии случай обнаружения птичьего гриппа, вызванного вирусом H5. Это также первое обнаружение предполагаемого случая заболевания человека птичьим гриппом H5 в Канаде», — говорится в заявлении канадской провинции.

Отмечается, что заболевший — подросток, он получает необходимое лечение. Источник заражения и лица, с которыми контактировал заболевший, пока выясняются.

Птичий грипп — острая инфекционная вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением органов пищеварения и дыхания, а также высокой летальностью. По совокупности показателей заболевание относится к особо опасным, способным причинить большой экономический ущерб. Природным переносчиком вируса птичьего гриппа стали мигрирующие птицы, чаще всего дикие утки, которые в отличие от домашних достаточно устойчивы к вирусу. Заболевание может передаваться человеку, поэтому важны меры профилактики.

здоровье
медицина