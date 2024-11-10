В Канаде зафиксировали первый случай заражения человека птичьим гриппом

«Человек в Британской Колумбии, предположительно, получил положительный результат теста на птичий грипп, вызванный вирусом гриппа H5. Это первый в Британской Колумбии случай обнаружения птичьего гриппа, вызванного вирусом H5. Это также первое обнаружение предполагаемого случая заболевания человека птичьим гриппом H5 в Канаде», — говорится в заявлении канадской провинции.
Отмечается, что заболевший — подросток, он получает необходимое лечение. Источник заражения и лица, с которыми контактировал заболевший, пока выясняются.
Птичий грипп — острая инфекционная вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением органов пищеварения и дыхания, а также высокой летальностью. По совокупности показателей заболевание относится к особо опасным, способным причинить большой экономический ущерб. Природным переносчиком вируса птичьего гриппа стали мигрирующие птицы, чаще всего дикие утки, которые в отличие от домашних достаточно устойчивы к вирусу. Заболевание может передаваться человеку, поэтому важны меры профилактики.