Рыбаки спасли дрейфовавшего в океане 19 часов мужчину у берегов Австралии

«Мой друг сказал мне, мол, эй, Глен, в воде кто-то есть». Это было просто чудо, что мы наткнулись на этого парня. Он был так изможден, что ему пришлось лечь на корму лодки, он сильно замерз, у него был слабый пульс, он был очень бледен. Мы сильно беспокоились за него", — поделился доктор Валер в интервью Nine News.