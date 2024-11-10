Рыбаки спасли дрейфовавшего в океане 19 часов мужчину у берегов Австралии

«Он упал с 235-метрового балкера Double Delight около 11:30 в четверг, 7 ноября, и проплыл большую часть ночи в пятницу. Он был в 5 километрах от берега, когда его заметили рыбаки в пятницу днем», — сказано в материале.
Один из рыбаков, Глен Валер, врач, он оказал мужчине первую медицинскую помощь. По словам Валера, спасенному около 20 лет, он гражданин Вьетнама, на нем был спасательный жилет.
«Мой друг сказал мне, мол, эй, Глен, в воде кто-то есть». Это было просто чудо, что мы наткнулись на этого парня. Он был так изможден, что ему пришлось лечь на корму лодки, он сильно замерз, у него был слабый пульс, он был очень бледен. Мы сильно беспокоились за него", — поделился доктор Валер в интервью Nine News.
Врачи встретили их на пляже Блэксмит в штате Новый Южный Уэльс в 18:30 в пятницу, чтобы доставить обезвоженного и страдающего от переохлаждения вьетнамца в клинику.