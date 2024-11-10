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Магазин сгорел в Павлодарской области

В Павлодарской области сгорел магазин, расположенный в одноэтажном здании, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Источник: МЧС РК

Магазин расположен в селе Иртышск. Прибывшие на вызов пожарные незамедлительно приступили к тушению огня. Работы осложнялись порывистым ветром и метелью.

Пожар полностью ликвидирован на общей площади 470 квадратных метров. Пострадавших нет.

пожары