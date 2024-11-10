Олбани
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабаровчанку осудят за полученные выплаты на вымышленного ребенка

В Хабаровске в суд направлено уголовное дело о хищении бюджетных средств.

Источник: AP 2024

Подозреваемая предоставляла документы на детей, которых якобы родила и усыновила для получения выплат. Но никаких детей не было. Как сообщили в краевой прокуратуре, нарушения выявили при проверку исполнения нацпроекта «Демография». Выяснилось, что жительница центрального рай она Хабаровска предоставил недостоверные сведения о рождении ребенка в госорганы. Всего с апрель 2020 года по сентябрь 2024 года она незаконно получила около 860 тысяч рублей социальных выплат.

Теперь против предприимчивой матери возбудили уголовное дело о мошенничестве при получении выплат (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ). Расследование уголовного дела контролирует прокуратура.