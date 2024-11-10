Хабаровчанку осудят за полученные выплаты на вымышленного ребенка

Подозреваемая предоставляла документы на детей, которых якобы родила и усыновила для получения выплат. Но никаких детей не было. Как сообщили в краевой прокуратуре, нарушения выявили при проверку исполнения нацпроекта «Демография». Выяснилось, что жительница центрального рай она Хабаровска предоставил недостоверные сведения о рождении ребенка в госорганы. Всего с апрель 2020 года по сентябрь 2024 года она незаконно получила около 860 тысяч рублей социальных выплат.