Полиция завела уголовное дело на участника ночной гонки во Владивостоке

Полиция завела уголовное дело о хулиганстве на одного из пассажиров Toyota Land Cruiser, который устроил аварию ночью 10 ноября во Владивостоке. Жителя Уссурийска подозревают в том, что он напал с ножом на посетителя кафе на улице Светланской, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на УМВД России по Амурской области.
Дежурный вневедомственной охраны сообщил в полицию, что в кафе на улице Светланской найден мужчина с ножевым ранением.
Приехавшим полицейским 21-летний молодой человек рассказал, что он повздорил с неизвестным, который нанес ему ранение предметом, похожим на нож.
Сотрудники ДПС попытались остановить внедорожник, в котором находился преступник, в районе кинотеатра «Океан». Однако его водитель решил скрыться и в ходе погони попал в аварию в районе набережной Цесаревича. Всех находившихся в автомобиле задержали, при них нашли нож, который, вероятно, стал орудием совершения преступления.
Полицейские предполагают, что ножевое ранение нанес 24-летний житель Уссурийска, находившийся в компании. На него завели уголовное дело о хулиганстве, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.