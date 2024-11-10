Полиция завела уголовное дело на участника ночной гонки во Владивостоке

Полиция завела уголовное дело о хулиганстве на одного из пассажиров Toyota Land Cruiser, который устроил аварию ночью 10 ноября во Владивостоке. Жителя Уссурийска подозревают в том, что он напал с ножом на посетителя кафе на улице Светланской, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на УМВД России по Амурской области.