Al Jazeera: при ударе Израиля по жилому дому в Газе погибли пять палестинцев

По его данным, израильские военные разбомбили жилой дом в районе Аль-Сабра города Газа на рассвете в воскресенье, убив пять и ранив еще нескольких мирных жителей.
Телеканал также сообщает, что в субботу израильская армия убила по меньшей мере 44 человека в секторе Газа и 31 человека в Ливане, в том числе 6 ливанских спасателей и 2 палестинских журналистов.
В результате действий Израиля в секторе Газе с 7 октября 2023 года погибли по меньшей мере 43 552 палестинца и 102 765 получили ранения. В Ливане в ходе израильских атак за это время 3 136 человек были убиты и 13 979 ранены, указывает Al Jazeera.