Al Jazeera: при ударе Израиля по жилому дому в Газе погибли пять палестинцев

В результате действий Израиля в секторе Газе с 7 октября 2023 года погибли по меньшей мере 43 552 палестинца и 102 765 получили ранения. В Ливане в ходе израильских атак за это время 3 136 человек были убиты и 13 979 ранены, указывает Al Jazeera.