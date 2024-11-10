На Кубе задержали участников беспорядков на фоне блэкаута

«В Гаване, Маябеке и Сьего-де-Авила возбуждены уголовные дела по фактам нападений, общественных беспорядков и причинения ущерба, в связи с которыми было решено применить меру пресечения в виде предварительного заключения в отношении обвиняемых, представленных следственными органами МВД, за акты агрессии в отношении представителей власти и территориальных инспекторов, повлекшие телесные повреждения и нарушения порядка. Осуществляется расследование и завершение уголовных производств для передачи в суд», — говорится в сообщении прокуратуры Кубы, которое опубликовало издание Cubadebate.
В ведомстве отметили, что нештатные ситуации в энергетической системе и погодные явления, затронувшие страну, оказали прямое влияние на население и экономику и призвали к порядку, дисциплине и уважению к госслужащим, которые занимаются восстановлением госуслуг.
Новый блэкаут на Кубе начался в среду в связи с управляемым отключением национальной электросистемы из-за угрозы урагана «Рафаэль». Ураган оставил серьезные разрушения, повалив ряд высоковольтных линий электропередачи, что помешало своевременно восстановить подачу энергии. Дефицит генерации на Кубе, усугубляющий ситуацию, обусловлен нехваткой топлива и идущими ремонтными работами на обветшавших ТЭЦ.
По данным властей и энергетиков, к вечеру субботы подача электроэнергии была восстановлена для 70% потребителей в Гаване и Маябеке, хотя в столице сохраняются проблемы с водоснабжением. Без света остается провинция Артемиса, в Пинар-дель-Рио функционируют внутренние микросистемы без подключения к национальной электросети.