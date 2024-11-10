На Кубе задержали участников беспорядков на фоне блэкаута

«В Гаване, Маябеке и Сьего-де-Авила возбуждены уголовные дела по фактам нападений, общественных беспорядков и причинения ущерба, в связи с которыми было решено применить меру пресечения в виде предварительного заключения в отношении обвиняемых, представленных следственными органами МВД, за акты агрессии в отношении представителей власти и территориальных инспекторов, повлекшие телесные повреждения и нарушения порядка. Осуществляется расследование и завершение уголовных производств для передачи в суд», — говорится в сообщении прокуратуры Кубы, которое опубликовало издание Cubadebate.