Четыре человека пострадали при столкновении двух судов в Якутии

Всё произошло ночью 9 ноября 2024 года в акватории реки Лена вблизи посёлка Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района в Республике Саха (Якутия). При столкновении двух судов на воздушной подушке пострадали четыре человека, они госпитализированы. По данному факту проводится доследственная проверка.
Ранее рыболовное судно «Калам» село на мель в бухте Глубокая в Беринговом море с 31 членом экипажа на борту. Всё произошло 30 октября в районе Северо-Восточного побережья Камчатки. Угрозы жизни и здоровью людей нет, повреждений корпуса судна и разлива нефтепродуктов не допущено.