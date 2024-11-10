Четыре человека пострадали при столкновении двух судов в Якутии

Ранее рыболовное судно «Калам» село на мель в бухте Глубокая в Беринговом море с 31 членом экипажа на борту. Всё произошло 30 октября в районе Северо-Восточного побережья Камчатки. Угрозы жизни и здоровью людей нет, повреждений корпуса судна и разлива нефтепродуктов не допущено.