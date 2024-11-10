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Четыре человека пострадали при столкновении двух судов в Якутии

Четыре человека пострадали при столкновении двух судов на воздушной подушке в акватории реки Лены в Якутии. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Источник: РИА "Новости"

Всё произошло ночью 9 ноября 2024 года в акватории реки Лена вблизи посёлка Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района в Республике Саха (Якутия). При столкновении двух судов на воздушной подушке пострадали четыре человека, они госпитализированы. По данному факту проводится доследственная проверка.

Ранее рыболовное судно «Калам» село на мель в бухте Глубокая в Беринговом море с 31 членом экипажа на борту. Всё произошло 30 октября в районе Северо-Восточного побережья Камчатки. Угрозы жизни и здоровью людей нет, повреждений корпуса судна и разлива нефтепродуктов не допущено.

СК