Домик полностью объяло пламя: в Приморье пожарные потушили горящую дачу

К счастью, за прошедшие сутки обошлось без пострадавших на всех пожарах в крае. А их случилось сразу 30. На борьбу с 13 из них выезжали сотрудники МЧС России. Не считая дачного домика, им пришлось тушить мусор и сухую траву во Владивостоке, Уссурийске, Находке и Партизанске.