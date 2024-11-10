Домик полностью объяло пламя: в Приморье пожарные потушили горящую дачу

В садовом товариществе «Черемушки» пламя охватило дачный домик. Прибывшим на место происшествия пожарным удалось быстро потушить огонь, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Когда пожарные прибыли на вызов, огонь уже полностью охватил строение. Пожар удалось оперативно ликвидировать за несколько минут на площади в десять квадратных метров. Погибших и пострадавших в пожаре нет.
К счастью, за прошедшие сутки обошлось без пострадавших на всех пожарах в крае. А их случилось сразу 30. На борьбу с 13 из них выезжали сотрудники МЧС России. Не считая дачного домика, им пришлось тушить мусор и сухую траву во Владивостоке, Уссурийске, Находке и Партизанске.
Кроме того, спасатели один раз привлекались для ликвидации последствий ДТП.