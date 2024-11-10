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Домик полностью объяло пламя: в Приморье пожарные потушили горящую дачу

За сутки пожарные МЧС в Приморье потушили 13 пожаров.

Источник: Комсомольская правда

В садовом товариществе «Черемушки» пламя охватило дачный домик. Прибывшим на место происшествия пожарным удалось быстро потушить огонь, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Когда пожарные прибыли на вызов, огонь уже полностью охватил строение. Пожар удалось оперативно ликвидировать за несколько минут на площади в десять квадратных метров. Погибших и пострадавших в пожаре нет.

К счастью, за прошедшие сутки обошлось без пострадавших на всех пожарах в крае. А их случилось сразу 30. На борьбу с 13 из них выезжали сотрудники МЧС России. Не считая дачного домика, им пришлось тушить мусор и сухую траву во Владивостоке, Уссурийске, Находке и Партизанске.

Кроме того, спасатели один раз привлекались для ликвидации последствий ДТП.

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