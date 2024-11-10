Силы РЭБ обезвредили три беспилотника в небе над Ростовской областью

Прошедшей ночью в небе над Ростовской областью нейтрализовали три БПЛА. Об этом 10 ноября в Telegram сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
— Сегодня ночью ВСУ попытались нанести удары беспилотниками по Каменску-Шахтинскому. Средствами радиоэлектронной борьбы атака была нейтрализована, три БПЛА самолетного типа обезврежены, — проинформировал Юрий Слюсарь.
Предварительно, пострадавших нет. Информация о последствиях уточняется.
Напомним, 30 октября в Неклиновском районе Ростовской области уничтожили семь БПЛА самолетного типа.