На разгромивших автобус в Артеме малолетних хулиганов завели уголовное дело

Сотрудники Росгвардии задержали семерых из компании, им от 14 до 17 лет. На них завели дело по статье о хулиганстве группой лиц по предварительному сговору с применением предметов, используемых в качестве оружия. Наказание по ней — штраф до миллиона рублей или лишение свободы на срок до семи лет.