На разгромивших автобус в Артеме малолетних хулиганов завели уголовное дело

Следователи завели уголовное дело по факту нападения группы подростков на маршрутный автобус в Артеме. Выясняются личности вандалов и роль каждого из них в произошедших событиях, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на СУ СК России по Приморскому краю.
Напомним, группа подростков из примерно десяти человек напала на маршрутный автобус в Артеме на остановке «Фабрика Пианино» вечером 9 ноября. Молодые люди разбили в автобусе стекло и нападали с палками и камнями на водителя и сотрудников автотранспортного предприятия.
По предварительным данным, конфликт подростка с водителем автобуса вспыхнул из-за оплаты проезда. По информации разных источников, подростки то ли отказались платить, то ли не смогли сделать это по причинам сбоя в платежном терминале.
Сотрудники Росгвардии задержали семерых из компании, им от 14 до 17 лет. На них завели дело по статье о хулиганстве группой лиц по предварительному сговору с применением предметов, используемых в качестве оружия. Наказание по ней — штраф до миллиона рублей или лишение свободы на срок до семи лет.
Отметим, что по этой статье уголовная ответственность наступает с 14 лет. Так что все участники нападения имеют шанс по полной ответить перед законом.