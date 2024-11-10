В Казани стая собак растерзала 48-летнюю продавщицу, которая шла на работу

Пропавшую искали жители двух поселков, женщину обнаружили на пустыре, спасти ее не удалось. На россиянку могли напасть собаки, которые проживают на территории базы, на ее теле обнаружены многочисленные укусы, одежда пострадавшей была разодрана, некоторые части тела обглоданы до костей.