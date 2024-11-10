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Очередной школьный конфликт: учитель ударил ученика по лицу в ташкентском лицее

В Узбекистане произошел очередной скандальный случай, связанный с насилием в школе. В социальных сетях распространилось видео, на котором видно, как учитель информатики сильно бьет ученика, сидящего за партой. Этот инцидент вызвал широкий общественный резонанс и обсуждение о допустимости подобных методов «воспитания».

Источник: Vaib.Uz

По данным детского омбудсмена, инцидент произошел 16 мая этого года в Республиканском академическом лицее имени С. Сирожиддинова, расположенном в Чиланзарском районе Ташкента. Лицей специализируется на естественных и точных науках.

В центре конфликта оказались 17-летний ученик, который не подготовился к занятию, и 27-летний учитель. Сообщается, что учитель неоднократно делал ученику замечания, однако тот не реагировал. В результате конфликта учитель ударил ученика по лицу.

В настоящий момент по данному случаю проводится доследственная проверка, которая должна установить все обстоятельства произошедшего и возможные причины конфликта. Детский омбудсмен уже включился в расследование, чтобы оценить соблюдение прав ребенка и выяснить, имелись ли альтернативные способы разрешения ситуации.

Общественность ожидает дополнительных комментариев и разъяснений от властей по этому инциденту. Случаи насилия в школах вызывают обеспокоенность родителей и поднимают вопросы о профессиональной подготовке учителей, их методах управления классом и необходимости дополнительных мер по защите прав детей в учебных заведениях.

образование