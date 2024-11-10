В Красноярском крае при пожаре погиб человек

Стало известно, что на территории края за сутки произошло 14 пожаров. Пострадали 2 человека, 1 погиб, спасены 19 жителей Красноярского края.
Так, в Красноярске загорелся многоквартирный жилой дом на Академика Павлова. По лестничным маршам вывели 11 человек. Причиной стало неосторожное обращение с огнем неизвестных лиц.
Смертельный пожар произошел в Минусинске. Там загорелась квартира. По трехколенным лестницам спасли 8 человек, включая двоих детей. 1 человек погиб. Причиной стало короткое замыкание проводки.
Ранее рассказывали, что в МЧС предупредили об опасности шугохода.