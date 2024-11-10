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В Красноярском крае при пожаре погиб человек

О последних возгораниях рассказали в МЧС.

Стало известно, что на территории края за сутки произошло 14 пожаров. Пострадали 2 человека, 1 погиб, спасены 19 жителей Красноярского края.

Так, в Красноярске загорелся многоквартирный жилой дом на Академика Павлова. По лестничным маршам вывели 11 человек. Причиной стало неосторожное обращение с огнем неизвестных лиц.

Смертельный пожар произошел в Минусинске. Там загорелась квартира. По трехколенным лестницам спасли 8 человек, включая двоих детей. 1 человек погиб. Причиной стало короткое замыкание проводки.

Ранее рассказывали, что в МЧС предупредили об опасности шугохода.

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