Три человека пострадали в ночном ДТП в центре Перми

Ранее в Суксунском округе Прикамья в массовом ДТП погиб человек — как выяснилось позднее, это был известный пермский адвокат Евгений Васев, который представлял интересы DJ Smash (Андрея Ширмана) во время судебного разбирательства после драки в одном из заведений Перми.