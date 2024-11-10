Три человека пострадали в ночном ДТП в центре Перми

В ночь на 10 октября в центре Перми произошла автомобильная авария, в которой пострадали три человека. Информация о ДТП появилась в соцсетях, её прокомментировали в ГУ МВД по Пермскому краю.
В краевой полиции perm.aif.ru рассказали, что 01:48 водитель автомобиля «Лада Гранта» 1999 года рождения поворачивал на 1-ю Красноармейскую и не уступил дорогу «Шкоде», ехавшей по встречке. Автомобили столкнулись.
По данным ГУ МВД по Пермскому краю, пострадали три человека, находившиеся в «Гранте»: водителю и одному из пассажиров назначили амбулаторное лечение, а вот ещё одного пассажира с травмами пришлось госпитализировать.
Ранее в Суксунском округе Прикамья в массовом ДТП погиб человек — как выяснилось позднее, это был известный пермский адвокат Евгений Васев, который представлял интересы DJ Smash (Андрея Ширмана) во время судебного разбирательства после драки в одном из заведений Перми.