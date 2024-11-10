В центре Челябинска полиция задержала мужчину со свертками мефедрона

Полицейские в Центральном районе Челябинска задержали «закладчика» с упакованным запрещенным веществом. Об этом сообщает УМВД России областного центра.
При себе у 34-летнего мужчины стражи порядка обнаружили сверток с дозами мефедрона для бесконтактного распространения: белый порошок был расфасован и обмотан синей изолентой. Общая масса изъятого составила более 12 граммов.
«Наркотическое средство задержанный намеревался сбыть на территории Челябинска неустановленным лицам бесконтактным способом, но по не зависящим от него обстоятельствам не смог довести свой преступный умысел до конца», — уточняют в городском управлении.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело — мужчина подозревается в незаконном распространении наркотиков. Сейчас ему избирают меру пресечения, поместив в изолятор временного содержания.