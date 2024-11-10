Комната и чердак частного дома выгорели при пожаре в Ростовской области

В поселке Пчеловодном Ростовской области во время пожара выгорели комната и чердак частного дома. Огонь полыхал на площади в 20 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
— На вызов выезжали вечером 9 ноября. От МЧС пламя тушили семь человек на двух спецмашинах. Пострадавших нет, — уточнили в экстренном ведомстве.
Предварительно, пожар разгорелся из-за нарушения устройства печи — в доме отсутствовала противопожарная разделка в месте прохода дымовой трубы через потолок.
Жителям Дона советуют проверять исправность печи и вовремя ее ремонтировать. Нельзя оставлять топящуюся печь под присмотром детей. Также не следует применять для розжига горючие и легковоспламеняющиеся жидкости. Дымоход и печь нужно регулярно очищать от сажи.